Голова української держави Володимир Зеленський повідомив про деталі декларації, яку сьогодні Україна уклала з Францією.

Літаки, ракети, авіабомби: про що Зеленський домовився з Макроном

"Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", – заявив Володимир Зеленський.

Також президент України зазначив, що уже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями обох країн.

"Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові", – наголосив Зеленський.

