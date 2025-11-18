Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo, известный своими нонконформистскими публикациями, включающими карикатуры, репортажи и анекдоты, высмеял встречу президентов Франции и Украины, сделав соответствующую карикатуру.

Новая карикатура на Зеленского: «Все еще жив?»

На рисунке, подписанном "Визит Зеленского во Францию", изображен человек, похожий на Эмманюэля Макрона, о чем свидетельствует флаг Франции, изображенный позади него. И он встречает человека, похожего на Владимира Зеленского, о чем свидетельствует милитари одежда с флагом Украины.

"Все еще жив?" – спрашивает Макрон Зеленского на рисунке.

"Все еще не отстранен?" – отвечает ему президент Украины.

Отметим, журнал имеет левые и светские взгляды и часто высмеивает политиков, правых экстремистов и религиозные группы, включая ислам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о деталях декларации, которую вчера Украина заключила с Францией.

"Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций — Франции и Украины. Подписали вместе с Эмманюэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", – заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины отметил, что уже в текущем году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями обеих стран.