Нічний жах у Києві і не тільки: Зеленський терміново звернувся до західних партнерів

Російські війська вночі знову масово атакували Україну. Під ударами опинилися цивільні міста та об'єкти енергетики. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в заяві українського президента Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Звертаючись до західних країн, Зеленський наголосив, що черговою масованою атакою по Україні ворог доводить, що він не відчуває достатнього тиску з боку цивілізованого світу і тому має намір продовжувати війну.
Глава держави зазначив, що всю ніч та ранок працювали українські сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному – енергетика, але є багато попадань і до житлових будинків.
Рятувальники боролися із пожежами у Запоріжжі, Києві. Також вирував вогонь у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Запорізькій, Черкаській та Сумській областях.
Президент наголосив, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.
На думку Зеленського, кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя.
