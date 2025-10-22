Нічний жах у Києві і не тільки: Зеленський терміново звернувся до західних партнерів

Російські війська вночі знову масово атакували Україну. Під ударами опинилися цивільні міста та об'єкти енергетики. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в заяві українського президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Звертаючись до західних країн, Зеленський наголосив, що черговою масованою атакою по Україні ворог доводить, що він не відчуває достатнього тиску з боку цивілізованого світу і тому має намір продовжувати війну.

Глава держави зазначив, що всю ніч та ранок працювали українські сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному – енергетика, але є багато попадань і до житлових будинків.

Рятувальники боролися із пожежами у Запоріжжі, Києві. Також вирував вогонь у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Запорізькій, Черкаській та Сумській областях.

"Станом на сьогодні відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — повідомив український лідер.

Президент наголосив, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.

"А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", — підкресли він.

На думку Зеленського, кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя.

