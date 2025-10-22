Ночной ужас в Киеве и не только: Зеленский срочно обратился к западным партнерам

Рубрики
Российские войска ночью снова массированно атаковали Украину. Под ударами оказались гражданские города и объекты энергетики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Обращаясь к западным странам, Зеленский подчеркнул, что очередной массированной атакой по Украине враг доказывает, что он не чувствует достаточного давления со стороны цивилизованного мира и поэтому намерен продолжать войну.
Глава государства отметил, что всю ночь и утро работали украинские силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном — энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.
Спасатели боролись с пожарами в Запорожье, Киеве. Также бушевал огонь в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.
Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.
По мнению Зеленского, каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.
