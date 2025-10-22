Ночной ужас в Киеве и не только: Зеленский срочно обратился к западным партнерам

Российские войска ночью снова массированно атаковали Украину. Под ударами оказались гражданские города и объекты энергетики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Обращаясь к западным странам, Зеленский подчеркнул, что очередной массированной атакой по Украине враг доказывает, что он не чувствует достаточного давления со стороны цивилизованного мира и поэтому намерен продолжать войну.

Глава государства отметил, что всю ночь и утро работали украинские силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном — энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Спасатели боролись с пожарами в Запорожье, Киеве. Также бушевал огонь в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.

"По состоянию на сейчас известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сообщил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не чувствуют критических проблем.

"А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", — подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, каждый, кто сейчас помогает Украине системами ПВО и ракетами к ним, защищает жизнь.

