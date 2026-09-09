Вибори під час воєнного стану залишаються неможливими, однак політична система не застрахована від серйозної кризи. Народні депутати наголошують на необхідності змін. Штучний інтелект назвав події, які можуть призвести до зміни влади під час війни.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найреальнішим тригером може стати саме втрата суспільної довіри. Серед причин називаються серйозні військові поразки, проблеми з мобілізацією, тривалі перебої з електроенергією та опаленням, погіршення економічної ситуації або масштабний корупційний скандал.

При цьому один фактор, на думку чат-бота, навряд чи автоматично призведе до зміни влади. Небезпечною стане їхня комбінація.

Модель ШІ окремо наголошує на юридичному чиннику. Поки діє воєнний стан, вибори не проводяться, а повноваження президента та парламенту продовжуються до появи законної можливості провести голосування. Тому головна загроза для влади зараз — не формальна процедура, а накопичення суспільного невдоволення.

Чат-бот Copilot також ставить на перше місце втрату довіри, але ширше розглядає можливі причини. Це може бути сприйняття влади як корумпованої або неефективної, військові невдачі, інфляція, дефіцит ресурсів, проблеми із зарплатами та соціальними виплатами.

Окремо чат-бот виділяє розкол політичних еліт. Якщо боротьба між різними групами впливу стане настільки гострою, що почне паралізувати державне управління, це може створити передумови для політичних перестановок.

Ще один фактор — зовнішній тиск. Copilot допускає, що міжнародні партнери або можливі домовленості щодо завершення війни можуть вимагати серйозних політичних змін.

Чат-бот Grok описує ситуацію ще жорсткіше. Він вважає зміну влади під час війни майже неможливою, але не виключає її за умови збігу кількох криз.

Серед таких факторів Grok називає гучні та доведені корупційні скандали, різке погіршення ситуації на фронті, тривалі блекаути та невдоволення мобілізацією. Якщо одночасно з'явиться відчуття, що влада не контролює ситуацію, протестна хвиля може стати некерованою.

Водночас Grok, як і Copilot, говорить про зовнішній чинник. Різке скорочення західної допомоги або жорсткі вимоги міжнародних партнерів можуть підштовхнути частину політичних сил до спроби “м’якого” переформатування влади.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: сама втома суспільства від війни не стане достатньою причиною для зміни влади. Потрібна масштабна криза - військова, економічна, політична або корупційна.

Різниця в акцентах. ChatGPT найбільше говорить про втрату довіри та юридичні обмеження, Copilot — про економічну кризу, розкол еліт і міжнародний тиск, а Grok — про одночасний вибух кількох криз, який може вивести протести з-під контролю.

Поки триває війна, політична система має значно менше можливостей для звичайної зміни влади. Але якщо кризи накладуться одна на одну, після завершення воєнного стану суспільний запит на перезавантаження може виявитися дуже сильним.

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