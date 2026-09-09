Зеленському готують жорстку розмову: що Трамп може нав’язати Україні

Наприкінці вересня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН. Офіційної інформації про підготовку до зустрічі немає. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, якими можуть бути наслідки зустрічі лідерів країн для України.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Чат-бот ChatGPT вважає, що зустріч стане передусім торгом за умови майбутніх переговорів, а не моментом підписання готової мирної угоди. Припускає, що Зеленський намагатиметься отримати від США конкретні рішення щодо ППО, зокрема ракети для Patriot, а також гарантії продовження військової підтримки. Окремо йтиметься про захист України від балістичних ударів.

Водночас Трампу потрібен дипломатичний результат. Після контактів з лідером РФ Володимиром Путіним американський президент демонстрував зацікавленість у швидкому завершенні війни, тоді як Росія заявляла про готовність повернутися до переговорів.

Для України головним ризиком може стати тиск щодо компромісів. Найболючішим залишиться територіальне питання, оскільки вимоги Москви Київ не приймає.

ChatGPT прогнозує, що реалістичним результатом зустрічі може стати домовленість про наступний етап переговорів, припинення окремих ударів, обміни полоненими або енергетичне перемир’я.

Чат-бот Gemini очікує від зустрічі жорсткого практичного торгу. Передусім Київ проситиме посилити протибалістичну оборону — зокрема системами Patriot/PAC-3 та необхідними перехоплювачами. Логіка української сторони проста: без надійного ППО переговори з Москвою проходитимуть під постійним ракетним шантажем.

Другий напрям — можливий тристоронній формат переговорів США, України та Росії. Трамп може спробувати просунути таку модель як шлях до швидшого дипломатичного результату. Київ, своєю чергою, наполягатиме на гарантіях безпеки до укладення будь-яких рамкових домовленостей.

Ще один можливий пункт — енергетична деескалація. Йдеться про локальні паузи в ударах по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Gemini вважає, що Трампу потрібен швидкий результат, тоді як Зеленському — зброя, час і можливість не поступатися ключовими інтересами України.

Чат-бот Grok також не очікує від зустрічі дива. На його думку, Трамп прагнутиме результату, який зможе представити як власний дипломатичний успіх.

Київ може просити додаткові перехоплювачі для Patriot і підтримку власної програми “Фрейя”. Проте американська допомога, прогнозує Grok, може супроводжуватися вимогами до більшої гнучкості на переговорах.

Серед можливих компромісів чат-бот називає замороження фронту, обмеження ударів углиб Росії та готовність України повернутися до переговорів із Путіним.

Для Києва це водночас шанс отримати військову підтримку перед зимою та зберегти американську залученість у дипломатичному процесі.

У підсумку усі три моделі очікують важкого торгу, де Україна намагатиметься отримати зброю та гарантії, а Трамп — швидший рух до переговорів.

Різниця — в акцентах. ChatGPT більше говорить про можливе енергетичне перемир’я, обміни та рамки подальших переговорів. Gemini акцентує на тристоронньому форматі та протибалістичному захисті. Grok найбільш прямо говорить про можливі компроміси — замороження фронту та обмеження ударів по території Росії.

Отже, головний результат зустрічі може визначитися не гучними заявами, а тим, чи отримає Київ додаткову військову підтримку без необхідності погоджуватися на неприйнятні поступки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які компроміси може піти Путін, щоб завершити війну в Україні.



