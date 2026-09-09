Самый опасный сценарий для Зеленского: что заставит его отдать власть во время войны

Выборы во время военного положения остаются невозможными, однако политическая система не застрахована от серьезного кризиса. Народные депутаты отмечают необходимость изменений. Искусственный интеллект назвал события, которые могут привести к смене власти во время войны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самым реальным триггером может стать потеря общественного доверия. Среди причин называются серьезные военные поражения, проблемы с мобилизацией, длительные перебои с электроэнергией и отоплением, ухудшение экономической ситуации или масштабный коррупционный скандал.

При этом один фактор, по мнению чат-бота, вряд ли автоматически приведет к смене власти. Опасной станет их комбинация.

Модель ИИ отдельно отмечает юридический фактор. Пока действует военное положение, выборы не проводятся, а полномочия президента и парламента продолжаются до появления законной возможности голосования. Поэтому главная угроза для власти сейчас – не формальная процедура, а накопление общественного недовольства.

Чат-бот Copilot также ставит во главу утраты доверия, но шире рассматривает возможные причины. Это может быть восприятие власти как коррумпированной или неэффективной, военные неудачи, инфляция, дефицит ресурсов, проблемы с зарплатами и социальными выплатами.

Отдельно чат-бот выделяет раскол политических элит. Если борьба между разными группами влияния станет настолько острой, что начнет парализовать государственное управление, это может создать предпосылки для политических перестановок.

Еще один фактор – внешнее давление. Copilot допускает, что международные партнеры или возможные договоренности по завершению войны могут потребовать серьезных политических изменений.

Чат-бот Grok описывает ситуацию еще жестче. Он считает смену власти во время войны почти невозможной, но не исключает ее при условии совпадения нескольких кризисов.

Среди таких факторов Grok называет громкие и доказанные коррупционные скандалы, резкое ухудшение ситуации на фронте, длительные блекауты и недовольство мобилизацией. Если одновременно появится ощущение, что власти не контролируют ситуацию, протестная волна может оказаться неуправляемой.

В то же время Grok, как и Copilot, говорит о внешнем факторе. Резкое сокращение западной помощи или жесткие требования международных партнеров могут подтолкнуть часть политических сил к попытке "мягкого" переформатирования власти.

В заключении все три чата-боты сходятся в одном: сама усталость общества от войны не станет достаточной причиной для смены власти. Нужен масштабный кризис – военный, экономический, политический или коррупционный.

Разница в акцентах. ChatGPT больше всего говорит о потере доверия и юридических ограничениях, Copilot — об экономическом кризисе, расколе элит и международном давлении, а Grok — об одновременном взрыве нескольких кризисов, который может вывести протесты из-под контроля.

Пока идет война, политическая система имеет гораздо меньше возможностей для обычной смены власти. Но если кризисы наложатся друг на друга, после завершения военного положения общественный запрос на перезагрузку может оказаться очень сильным.

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