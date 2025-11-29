Настав час для нового плану оборони України: Зеленський розкрив деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю підготувати новий план оборони країни з урахуванням перебігу бойових дій та оновлених пріоритетів. Як передає портал "Коментарі", про це президент повідомив Telegram за результатами доповіді міністра.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, перебіг бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами.
За його словами, уряд та Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн.
