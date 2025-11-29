logo_ukra

Настав час для нового плану оборони України: Зеленський розкрив деталі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем та керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим

29 листопада 2025, 16:31
Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю підготувати новий план оборони країни з урахуванням перебігу бойових дій та оновлених пріоритетів. Як передає портал "Коментарі", про це президент повідомив Telegram за результатами доповіді міністра.

Настав час для нового плану оборони України: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Декілька ключових елементів. Вже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави", — зазначив президент.

За його словами, перебіг бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами.

"Домовилися, що Денис підготує детальні пропозиції для змін та подасть Кабінету міністрів України на затвердження", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, уряд та Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн.

"Також для фінансування "Лінії дронів" було додатково направлено 8 млрд грн", — додав глава держави.

Також читайте на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський окреслив головні завдання делегації на переговорах у Сполучених Штатах. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

"Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умеров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", — заявив Володимир Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський назвав головну мету нічної атаки росіян.




