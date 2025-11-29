Пришло время для нового плана обороны Украины: Зеленский раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов. Как передает портал "Комментарии", об этом президент сообщил в Telegram по результатам доклада министра.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.
По его словам, правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский очертил главные задачи делегации на переговорах в Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский назвал главные цели ночной атаки россиян.