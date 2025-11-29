logo

Пришло время для нового плана обороны Украины: Зеленский раскрыл детали
Пришло время для нового плана обороны Украины: Зеленский раскрыл детали

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем и руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым

29 ноября 2025, 16:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов. Как передает портал "Комментарии", об этом президент сообщил в Telegram по результатам доклада министра.

Пришло время для нового плана обороны Украины: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Несколько ключевых элементов. Уже время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства", — отметил президент.

По его словам, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

"Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету министров Украины на утверждение", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.

"Также для финансирования "Линии дронов" были дополнительно направлены 8 млрд грн", — добавил глава государства.

