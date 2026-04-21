Нардепи шоковані: в Раді розповіли про жахливий план Зеленського для України

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю українському телеканалу, під час якого розповів про можливий мир, дипломатичний трек, унікальну та болючу позицію України в контексті Європи.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував деякі заяви Зеленського. Так, за словами президента, Росія може готуватися до загальної мобілізації. На це, пояснив Зеленський, вказує обмеження інтернету, соцмереж тощо. За словами народного депутата, це питання несе найбільші ризики якраз для України. Він акцентував, чому Зеленський сидить та розмірковує, і не говорить, що робитиме Україна.

“Нагадаю, минулого разу восени 2022 року у РФ провели часткову мобілізацію. Тоді мобілізували 300 000 людей за декілька тижнів. Це офіційна цифра. А що будемо робити, якщо вони зараз мобілізують 500 000 або мільйон? З їхнім населенням це абсолютно не проблема. А для нас? Бачимо в як в нас відбувається мобілізація і ми розуміємо, що наші можливості вже близькі до вичерпання”, — зазначив політик.

Нардеп підкреслив, що воювати з Росією кількістю людей — не варіант, саме тому Україні потрібен мир. Найкраще, за його словами, зупинити війну до цієї мобілізації.

Прокоментував Гончаренко і вислови Зеленського щодо президента США Дональда Трампа. За словами очільника України, приїзд спецпредставників Трампа в Україну “потрібен більше їм, ніж нам”.

“Здається, що Зеленському мир не потрібен… Вони (Ввіткоф і Кушнер, — ред.) займаються тим, щоб був мир. Тобто їм потрібно сюди їздити, тому що вони намагаються досягнути миру, а нам це не потрібно. Тобто нам не потрібен мир? Ну так і в мене новина для Зеленського. Нам, українцям, всім потрібен мир. А от Зеленському, здається, мир дійсно не потрібен”, — зазначив політик.

Також, за словами Гончаренка, Зеленський схоже хоче “пересидіти Трампа, зазначаючи, що президенту США залишилося 2 роки.

“Здається це і є план Зеленського. Війна є, виборів нема, він далі сидить і чекає, коли не буде Трампа. Це жахливий план для України. Це шок. Взагалі здається, що Зеленський, як в казино все ставить там all in. Тільки ставить він нас з вами. Адже очевидно, що воювати і зупиняти росіян в разі їхньої загальної мобілізації збирається ні Юзік, ні Міндіч, ні Єрмак, ні інші друзі Зеленського і не сам Зеленський, а він збирається всіх нас кинути в цю топку своїх амбіцій і безумства”, — підсумував політик.

