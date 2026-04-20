Нардепи знову нагадали Зеленському про Міндіча: чи можуть депортувати українців з ЄС

В мережі інтернет шириться інформація про можливу депортацію українців з європейських країн. Деякі країни вже заявляють про значні виплати тим, хто повернеться в Україну.

Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, що, приміром, в Німеччині 1,4 млн українських громадян — можливо, якийсь відсоток з них потенційно потрапив би під мобілізацію, але повернути їх буде неможливо.

“Для того, щоб увімкнути режим депортації, потрібно мати на це підставу. Якщо говорити про скорочення допомоги, створення умов для того, щоб люди самі виїхали, — так, це можливо”, — зазначив політик.

За його словами, є частина людей, які приїхали в європейську країну, отримують допомогу, нічого не роблять і нічого не хочуть робити. То, пояснив нардеп, для Німеччини буде вигідно, щоб такі люди переїхали в інше місце чи повернулися в Україну. Також є українці, які працюють і приносять прибуток — таких людей, за словами народного депутата, європейські країни не відправлять в Україну — відправлять тих, хто не працює.

“Тому я не дуже вірю у те, що це робочий механізм у короткостроковій перспективі. До того ж давайте тоді йти далі — не лише зупинятися на Ірландії та Німеччині. Можна ще про Ізраїль поговорити. Туди теж багато хто зараз виїхав. Впевнений, що і Тимур Міндіч готовий буде повернутися і приєднатися до Збройних сил України та показати особистим прикладом, як слід захищати інтереси державі. Я впевнений, що багато таких країн, де варто було б тоді з'їздити президенту, з ними провести такий діалог. Ну, поки що я цього не помітив”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді пояснили необхідність ротацій поліцейських на фронт.



