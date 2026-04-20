Нардепи знову нагадали Зеленському про Міндіча: чи можуть депортувати українців з ЄС

Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет шириться інформація про можливу депортацію українців з європейських країн. Деякі країни вже заявляють про значні виплати тим, хто повернеться в Україну.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, що, приміром, в Німеччині 1,4 млн українських громадян — можливо, якийсь відсоток з них потенційно потрапив би під мобілізацію, але повернути їх буде неможливо.
За його словами, є частина людей, які приїхали в європейську країну, отримують допомогу, нічого не роблять і нічого не хочуть робити. То, пояснив нардеп, для Німеччини буде вигідно, щоб такі люди переїхали в інше місце чи повернулися в Україну. Також є українці, які працюють і приносять прибуток — таких людей, за словами народного депутата, європейські країни не відправлять в Україну — відправлять тих, хто не працює.
