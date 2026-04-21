Нардепы шокированы: в Раде рассказали об ужасном плане Зеленского для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью украинскому телеканалу, во время которого рассказал о возможном мире, дипломатическом треке, уникальной и болезненной позиции Украины в контексте Европы.

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал некоторые заявления Зеленского. Так, по словам президента, Россия может готовиться к всеобщей мобилизации. На это, пояснил Зеленский, указывает ограничение интернета, соцсетей и т.д. По словам народного депутата, этот вопрос несет самые большие риски как раз для Украины. Он акцентировал, почему Зеленский сидит и размышляет и не говорит, что будет делать Украина.

"Напомню, в прошлый раз осенью 2022 года в РФ провели частичную мобилизацию. Тогда мобилизовали 300 000 человек за несколько недель. Это официальная цифра. А что будем делать, если они сейчас мобилизуют 500 000 или миллион? С их населением это совсем не проблема. А для нас? Видим, как у нас происходит мобилизация, и мы понимаем, что наши возможности уже близки к исчерпанию”, — отметил политик.

Нардеп подчеркнул, что воевать с Россией количеством людей – не вариант, именно поэтому Украине нужен мир. Лучше всего, по его словам, остановить войну к этой мобилизации.

Прокомментировал Гончаренко и высказывания Зеленского по поводу президента США Дональда Трампа. По словам главы Украины, приезд спецпредставителей Трампа в Украину "нужен больше им, чем нам".

"Кажется, что Зеленскому мир не нужен… Они (Уиткофф и Кушнер, — ред.) занимаются тем, чтобы был мир. То есть им нужно сюда ездить, потому что они пытаются достичь мира, а нам это не нужно. То есть нам не нужен мир? Ну так и у меня новость для Зеленского. Нам, украинцам, всем нужен мир. А вот Зеленскому, кажется, мир действительно не нужен”, – отметил политик.

Также, по словам Гончаренко, Зеленский, похоже, хочет “пересидеть Трампа, отмечая, что президенту США осталось 2 года.

"Кажется это и есть план Зеленского. Война есть, выборов нет, он дальше сидит и ждет, когда не будет Трампа. Это ужасный план для Украины. Это шок. Вообще кажется, что Зеленский, как в казино все ставит там all in. Только ставит он нас с вами. Ведь очевидно, что воевать и останавливать россиян в случае Миндич, ни Ермак, ни другие друзья Зеленского и не сам Зеленский, а он собирается всех нас бросить в эту топку своих амбиций и безумия”, — подытожил политик.

