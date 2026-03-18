Нардеп Разумков розкритикував передачу таємних даних королю Британії
Нардеп Разумков розкритикував передачу таємних даних королю Британії

Держзрада чи королівський презент? Дмитро Разумков обурений доступом іноземців до українського неба

18 березня 2026, 15:19
Недилько Ксения

Народний депутат Дмитро Разумков висловив різку критику на адресу керівництва держави після інформації про те, що президент презентував королю Великої Британії планшет із доступом до оперативних даних про повітряний простір та ситуацію на фронті. Політик наголосив на неприпустимості вибіркового підходу до збереження державної таємниці.

Володимир Зеленський і Король Чарльз. Фото з відкритих джерел

За словами Разумкова, він отримав чимало звернень від обурених військовослужбовців. "Вони шоковані і запитують одне: а що, так можна було?" — зазначає депутат, додаючи, що для звичайних громадян та військових правила поводження з інформацією є надзвичайно суворими.

Парламентар нагадав, що за оприлюднення чутливих даних в Україні передбачена жорстка відповідальність. "Показав щось зайве – ризикуєш отримати кримінальну відповідальність і навіть підозру в держзраді", — підкреслив він, навівши як приклад реальні терміни за публікацію відео "прильотів". Проте у випадку з офіційним подарунком ці правила, на думку нардепа, були проігноровані.

Разумков переконаний, що така ситуація демонструє глибоку нерівність перед законом. Він резюмував, що нинішня політична верхівка діє за принципом: "українцям – закон, а собі – що заманеться". Нардеп вважає, що дозвіл на передачу таємної інформації у вигляді подарунків іноземним лідерам вимагає чітких правових пояснень, оскільки ворог використовує будь-які витоки для коригування вогню.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський продемонстрував роботу спеціалізованої системи моніторингу, яка дозволяє вищому керівництву держави стежити за перебігом бойових дій у реальному часі. Зокрема, на своєму планшеті він показав візуалізацію масованої атаки, якої Україна зазнала в ніч на 14 березня.



