Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика президент Нардеп Разумков подверг критике передачу тайных данных королю Британии
Нардеп Разумков подверг критике передачу тайных данных королю Британии

Госизмена или королевский презент? Дмитрий Разумков возмущен доступом иностранцев к украинскому небу

18 марта 2026, 15:19
Недилько Ксения

Народный депутат Дмитрий Разумков выразил резкую критику в адрес руководства государства после информации о том, что президент представил королю Великобритании планшет с доступом к оперативным данным о воздушном пространстве и ситуации на фронте. Политик отметил недопустимость выборочного подхода к сохранению государственной тайны.

Владимир Зеленский и Король Чарльз. Фото из открытых источников

По словам Разумкова, он получил немало обращений от возмущенных военнослужащих. "Они в шоке и спрашивают одно: а что, так можно было?" — отмечает депутат, добавляя, что для обычных граждан и военных правила обращения с информацией чрезвычайно строги.

Парламентарий напомнил, что за обнародование чувствительных данных в Украине предусмотрена жесткая ответственность. "Показал что-то лишнее – рискуешь получить уголовную ответственность и даже подозрение в госизмене", — подчеркнул он, приведя в пример реальные сроки за публикацию видео "прилетов". Однако в случае официального подарка эти правила, по мнению нардепа, были проигнорированы.

Разумков убежден, что подобная ситуация демонстрирует глубокое неравенство перед законом. Он резюмировал, что нынешняя политическая верхушка действует по принципу: "украинцам – закон, а себе – что заблагорассудится". Нардеп считает, что разрешение на передачу тайной информации в виде подарков иностранным лидерам требует четких правовых объяснений, поскольку враг использует любые утечки для корректировки огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал работу специализированной системы мониторинга, позволяющей высшему руководству государства следить за ходом боевых действий в реальном времени. В частности, на своем планшете он показал визуализацию массированной атаки, которую Украина испытала в ночь на 14 марта.



