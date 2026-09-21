На Зеленського посипалась нищівна критика: це підриває обороноздатність країни

Президент України Володимир Зеленський під час війни здійснив велику кількість закордонних поїздок. Питання постачання зброї, військової та фінансової допомоги, обговорення планів миру, напрацювання єдиної з партнерами позиції щодо завершення війни, підписання меморандумів, угод тощо — це лише невелика кількість того, що Зеленський обговорює за кордоном. Однак експерти критикують поїздки президента.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зауважив, що за війною забуваються такі стратегічні статті марнотратства, які вчиняв Зеленський на очах усього суспільства. Нагадав про безпекові меморандуми, форуми миру. За його словами, навіть Швейцарію “роззули” на 5 млн. Пояснив, що Швейцарія була приймаючою сторона та ще й довелося потратити кошти. А резолюції Генасамблеї ООН по Україні, наголосив експерт, були більш жорсткими та більш аргументованими.

“Тобто це все імітація, це марнотратство, це все частина розвалу державного апарату. І марнотратство — це підрив обороноздатності, хочу нагадати на всяк випадок”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за словами нардепа Гончаренка, влада хоче “ударити” по системі управління. Політик зауважив, що кадрові призначення Зеленського подекуди довели до хаосу. Система, за його словами, повністю не керована. А ініціатива прем’єра Корецького щодо зменшення кількості посадовців у міністерствах, на думку нардепа, вдарить по самій системі.

Народний депутат пояснив, що міністерства тримаються саме на цих людях, які постійно ходять на роботу, виконують свої обов’язки та не мають великої зарплати.



