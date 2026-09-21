logo_ukra

BTC/USD

85568

ETH/USD

2735.24

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент На Зеленського посипалась нищівна критика: це підриває обороноздатність країни
commentss НОВИНИ Всі новини

На Зеленського посипалась нищівна критика: це підриває обороноздатність країни

Політолог Цибулько вказав на “стратегічні статті марнотратства, які вчиняв Зеленський на очах усього суспільства”

21 вересня 2026, 15:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський під час війни здійснив велику кількість закордонних поїздок. Питання постачання зброї, військової та фінансової допомоги, обговорення планів миру, напрацювання єдиної з партнерами позиції щодо завершення війни, підписання меморандумів, угод тощо — це лише невелика кількість того, що Зеленський обговорює за кордоном. Однак експерти критикують поїздки президента. 

На Зеленського посипалась нищівна критика: це підриває обороноздатність країни

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зауважив, що за війною забуваються такі стратегічні статті марнотратства, які вчиняв Зеленський на очах усього суспільства. Нагадав про безпекові меморандуми, форуми миру. За його словами, навіть Швейцарію “роззули” на 5 млн. Пояснив, що Швейцарія була приймаючою сторона та ще й довелося потратити кошти. А резолюції Генасамблеї ООН по Україні, наголосив експерт, були більш жорсткими та більш аргументованими. 

“Тобто це все імітація, це марнотратство, це все частина розвалу державного апарату. І марнотратство — це підрив обороноздатності, хочу нагадати на всяк випадок”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за словами нардепа Гончаренка, влада хоче “ударити” по системі управління. Політик зауважив, що кадрові призначення Зеленського подекуди довели до хаосу. Система, за його словами, повністю не керована. А ініціатива прем’єра Корецького щодо зменшення кількості посадовців у міністерствах, на думку нардепа, вдарить по самій системі. 

Народний депутат пояснив, що міністерства тримаються саме на цих людях, які постійно ходять на роботу, виконують свої обов’язки та не мають великої зарплати.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=qmhD8HlLVRQ
Теги:

Новини

Всі новини