На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: это подрывает обороноспособность страны

Президент Украины Владимир Зеленский во время войны совершил большое количество заграничных поездок. Вопрос поставки оружия, военной и финансовой помощи, обсуждение планов мира, наработка единой с партнерами позиции по завершению войны, подписание меморандумов, соглашений и т.п. – это лишь небольшое количество того, что Зеленский обсуждает за границей. Однако эксперты критикуют поездки президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что за войной забываются такие стратегические статьи мотовства, которые совершал Зеленский на глазах всего общества. Напомнил о меморандумах, форумах мира. По его словам, даже Швейцарию "разули" на 5 млн. Объяснил, что Швейцария была принимающей стороной и еще пришлось потратить средства. А резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подчеркнул эксперт, были более жесткими и аргументированными.

"То есть это все имитация, это расточительство, это все часть развала государственного аппарата. И расточительность – это подрыв обороноспособности, хочу напомнить на всякий случай", – подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, по словам нардепа Гончаренко, власти хотят "ударить" по системе управления. Политик отметил, что кадровые назначения Зеленского кое-где довели до хаоса. Система, по его словам, полностью не управляема. А инициатива премьера Корецкого по уменьшению количества чиновников в министерствах, по мнению нардепа, ударит по самой системе.

Народный депутат пояснил, что министерства держатся именно на этих людях, которые постоянно ходят на работу, выполняют свои обязанности и не имеют большой зарплаты.



