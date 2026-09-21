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На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: это подрывает обороноспособность страны

Политолог Цыбулько указал на "стратегические статьи расточительства, которые совершал Зеленский на виду всего общества"

21 сентября 2026, 15:02
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский во время войны совершил большое количество заграничных поездок. Вопрос поставки оружия, военной и финансовой помощи, обсуждение планов мира, наработка единой с партнерами позиции по завершению войны, подписание меморандумов, соглашений и т.п. – это лишь небольшое количество того, что Зеленский обсуждает за границей. Однако эксперты критикуют поездки президента.

На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: это подрывает обороноспособность страны

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что за войной забываются такие стратегические статьи мотовства, которые совершал Зеленский на глазах всего общества. Напомнил о меморандумах, форумах мира. По его словам, даже Швейцарию "разули" на 5 млн. Объяснил, что Швейцария была принимающей стороной и еще пришлось потратить средства. А резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подчеркнул эксперт, были более жесткими и аргументированными.

"То есть это все имитация, это расточительство, это все часть развала государственного аппарата. И расточительность – это подрыв обороноспособности, хочу напомнить на всякий случай", – подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, по словам нардепа Гончаренко, власти хотят "ударить" по системе управления. Политик отметил, что кадровые назначения Зеленского кое-где довели до хаоса. Система, по его словам, полностью не управляема. А инициатива премьера Корецкого по уменьшению количества чиновников в министерствах, по мнению нардепа, ударит по самой системе.

Народный депутат пояснил, что министерства держатся именно на этих людях, которые постоянно ходят на работу, выполняют свои обязанности и не имеют большой зарплаты.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qmhD8HlLVRQ
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