"Влада добиває систему": у Раді розкрили, до чого призвели призначення Зеленського

Ситуація в українській владі викликає все більше питань через гучні політичні скандали.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, на чому тримається система. Політик нагадав, що вже минулого тижня тодішній генпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України. За його словами, це просто ганебна історія — фактично генпрокурор просто втік, пояснив політик.

“Ми не знаємо достеменно, чим він зараз займається, але ми точно знаємо, що в Україну він не повернувся, хоча був звільнений у вівторок і якби був би у відрядженні, мав би одразу повернутися. Але очевидно, що він втік. І це бачить вся Україна, і це бачить весь світ. Ну, в принципі, нечувана історія. Останній раз таке було, коли Пшонка, генпрокурор часів Януковича, втік”, — наголосив Гончаренко.

Народний депутат нагадав, що всі генпрокурори, призначені за президентства Зеленського, виїхали з України.

“Це якась абсолютна катастрофа, в якій ми знаходимось. Держава просто втратила керованість. І, знаєте, іноді от в мене така думка: "А на чому взагалі ще все тримається?" Ну, враховуючи той хаос, який створює Зеленський…”, — зауважив нардеп.

Політик розповів, що стало відомо про “супер” ідеї президента з об'єднанням деяких міністерств, у тому числі під Федорова (колишнього міністра оборони).

“Реально на чому ще тримається от держуправління в нашій державі? Друзі Зеленського крадуть, втікають, система повністю не керована. Це тримається на тисячах держслужбовців, які просто кожен день ходять на роботу і роблять свою роботу”, — пояснив політик.

За його словами, ці люди не корупціонери, дуже часто у них невисока зарплата, однак вони виконують свої обов’язки.

“І на цьому тримається сьогодні і Міністерство енергетики, і Міністерство економіки, і Міністерство оборони, в якому призначенці Зеленського влаштовували абсолютно хаос. Але воно тримається на цих людях. І що ви думаєте зараз? Вони роблять правильно вирішили вдарити й по цих людях”, — зауважив політик.

Народний депутат пояснив, що в Україні бюджетний дефіцит, і прем’єр Корецький вийшов з ініціативою скоротити чисельність працівників у міністерствах.

“Можливо, знаєте, такий крок популістичний, щоб люди сказали: "Молодці, так, цих чиновників треба гнати". На багатьох з цих чиновників взагалі все тримається. І замість того, щоб припинити корупцію, підвищити ефективність… Ви думаєте, реально допоможе, якщо там звільнять якусь кількість чиновників, які залишаться без роботи, на яких тримаються ці міністерства? Ви думаєте, реально це щось змінить на краще, коли такий хаос там на горі? Та ні, на цих людях поки воно ще все тримається. Тож вони що, хочуть вже остаточно добити всю систему? Це, чесно кажучи, абсолютний жах”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському готують відставку.



