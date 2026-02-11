Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість завершення повномасштабної війни вже в найближчій перспективі. За його словами, вийти на мирну угоду вдасться до літа, проте це залежить від готовності російської сторони та рішучих кроків міжнародних партнерів.

Мир до літа можливий: Зеленський озвучив головні умови та роль США у завершенні війни

Умови для досягнення миру

Ключовим фактором президент назвав активну участь Вашингтона. Зеленський наголосив, що для успіху переговорного процесу США повинні чинити тиск на країну-агресора:

"США повинні тиснути на РФ, адже по-іншому росіяни не підуть на мир".

Окрім тиску на Кремль, принциповим питанням залишається безпека України. Зокрема, Сполучені Штати мають офіційно підтвердити свій намір щодо надання Києву надійних гарантій безпеки.

Головні перепони

Попри оптимістичні прогнози щодо термінів, президент визнав, що на шляху до миру залишаються складні виклики. Однією з основних перепон є питання Донбасу, щодо якого сторони наразі не мають спільної позиції.

"Якщо ж ці перепони вдасться подолати, то вже до літа можна буде вийти на мирну угоду", — зазначив голова держави.

Відновлення після війни

Зеленський також торкнувся теми майбутньої відбудови країни. Він підкреслив, що економічне відродження України безпосередньо залежатиме від фінансової та стратегічної підтримки Заходу. Для цього передбачається запровадження так званого "пакету процвітання" від США та Європи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час спілкування у чаті Офісу Президента чітко окреслив позицію держави щодо місця проведення майбутніх мирних перемовин. Він категорично відкинув можливість візиту до РФ.