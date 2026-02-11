logo

Мир до лета возможен: Зеленский озвучил главные условия и роль США в завершении войны

Зеленский о завершении войны: судьба мира зависит от позиции РФ и гарантий безопасности США

11 февраля 2026, 21:00
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности завершения полномасштабной войны уже в ближайшей перспективе. По его словам, выйти на мирное соглашение удастся уже до лета, однако это зависит от готовности российской стороны и решительных шагов международных партнеров.

Условия достижения мира

Ключевым фактором президент назвал активное участие Вашингтона. Зеленский подчеркнул, что для успеха переговорного процесса США должны оказывать давление на страну-агрессора:

"США должны давить на РФ, ведь по-другому россияне не пойдут на мир".

Помимо давления на Кремль принципиальным вопросом остается безопасность Украины. В частности, Соединенные Штаты должны официально подтвердить свое намерение по предоставлению Киеву надежных гарантий безопасности.

Главные препятствия

Несмотря на оптимистические прогнозы по срокам, президент признал, что на пути к миру остаются сложные вызовы. Одной из основных преград является вопрос Донбасса, по которому стороны пока не имеют общей позиции.

"Если эти преграды удастся преодолеть, то уже к лету можно будет выйти на мирное соглашение", — отметил глава государства.

Возобновление после войны

Зеленский также затронул тему предстоящего восстановления страны. Он подчеркнул, что экономическое возрождение Украины будет напрямую зависеть от финансовой и стратегической поддержки Запада. Для этого предполагается введение так называемого "пакета процветания" от США и Европы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время общения в чате Офиса Президента четко обозначил позицию государства относительно места проведения будущих мирных переговоров. Он категорически отверг возможность визита в РФ.



