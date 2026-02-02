Люди не повинні втратити зв'язок: Зеленський дав термінове доручення главам областей

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Приблизно десята частина базових станцій мобільного зв'язку не витримує відключення електроенергії. Керівники регіонів мають оперативно усунути проблему. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава держави зазначив, за даними МВС, близько 10% базових станцій не працюють під час блекаутів, причому найчастіше проблеми виникають у сільській місцевості.
Читайте також на порталі "Коментарі" — минулої доби російські терористичні війська здійснили нові обстріли об'єктів енергетики в прифронтових та прикордонних громадах України. Але цілеспрямованих масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна опинилася за крок до блекауту навіть у той час, коли Росія не завдавала масованих ударів по Україні. Чому так сталося? До якої загрози наблизилась Україна? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.