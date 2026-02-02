Люди не повинні втратити зв'язок: Зеленський дав термінове доручення главам областей

Приблизно десята частина базових станцій мобільного зв'язку не витримує відключення електроенергії. Керівники регіонів мають оперативно усунути проблему. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, за даними МВС, близько 10% базових станцій не працюють під час блекаутів, причому найчастіше проблеми виникають у сільській місцевості.

"Зв'язок має бути стабільним", — наголосив глава держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — минулої доби російські терористичні війська здійснили нові обстріли об'єктів енергетики в прифронтових та прикордонних громадах України. Але цілеспрямованих масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, насамперед залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та Запоріжжі – саме по об'єктах залізниці", — заявив Володимир Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна опинилася за крок до блекауту навіть у той час, коли Росія не завдавала масованих ударів по Україні. Чому так сталося? До якої загрози наблизилась Україна? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали - оголошене наприкінці січня так зване "енергетичне перемир’я" фактично припинилося 1 лютого. Росія знову завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що підтвердили у Міністерстві енергетики України.