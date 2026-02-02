logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Люди не должны потерять связь: Зеленский дал срочное поручение главам областей
commentss НОВОСТИ Все новости

Люди не должны потерять связь: Зеленский дал срочное поручение главам областей

Каждая десятая станция в Украине не работает без света

2 февраля 2026, 15:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Приблизительно десятая часть базовых станций мобильной связи не выдерживает отключений электроэнергии. Руководители регионов должны оперативно устранить проблему. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Люди не должны потерять связь: Зеленский дал срочное поручение главам областей

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, по данным МВД, около 10% базовых станций не работают во время блэкаутов, причем чаще всего проблемы возникают в сельской местности.

"Связь должна быть стабильной", — подчеркнул глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — за прошедшие сутки российские террористические войска совершили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах Украины. Но целенаправленных массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре зафиксировано не было. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде железнодорожной. Были, в частности, удары на Днепровщине и Запорожье – именно по объектам железной дороги", — заявил Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина оказалась за шаг до блекаута, даже в то время, когда Россия не наносила массированных ударов по Украине. Почему так произошло? К какой угрозе приблизилась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Раньше "Комментарии" писали - объявленное в конце января так называемое "энергетическое перемирие" фактически прекратилось 1 февраля. Россия снова наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые подтвердили в Министерстве энергетики Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости