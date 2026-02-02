Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Приблизительно десятая часть базовых станций мобильной связи не выдерживает отключений электроэнергии. Руководители регионов должны оперативно устранить проблему. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, по данным МВД, около 10% базовых станций не работают во время блэкаутов, причем чаще всего проблемы возникают в сельской местности.
Читайте также на портале "Комментарии" — за прошедшие сутки российские террористические войска совершили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах Украины. Но целенаправленных массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре зафиксировано не было. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина оказалась за шаг до блекаута, даже в то время, когда Россия не наносила массированных ударов по Украине. Почему так произошло? К какой угрозе приблизилась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.