logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Россия изменила цель во время "энергетического перемирия": заявление Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия изменила цель во время "энергетического перемирия": заявление Зеленского

Президент заявил, что Россия изменила цель во время "энергетического перемирия"

2 февраля 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки российские террористические войска совершили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах Украины. Но целенаправленных массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре зафиксировано не было. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Россия изменила цель во время "энергетического перемирия": заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде железнодорожной. Были, в частности, удары на Днепровщине и Запорожье — именно по объектам железной дороги", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня, во время совещания, было определено поручение по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя "Укрзализныци".

"Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", — отметил украинский лидер.

Читайте на портале "Комментарии" — объявленное в конце января так называемое "энергетическое перемирие" фактически прекратилось 1 февраля. Россия снова наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

2 февраля на брифинге первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об ударах России по энергетической инфраструктуре, что означает окончание "энергетического перемирия".

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина оказалась в шаге от блэкаута, даже в то время, когда Россия не наносила массированных ударов по Украине. Почему так вышло? К какой угрозе приблизилась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – жители Киева все чаще сталкиваются с отключениями электроэнергии, не совпадающими с обнародованными графиками. В ДТЭК объясняют: в большинстве таких случаев речь идет не о плановых ограничениях, а о локальных авариях на электросетях отдельных домов или районов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости