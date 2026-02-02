Россия изменила цель во время "энергетического перемирия": заявление Зеленского

За прошедшие сутки российские террористические войска совершили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и пограничных общинах Украины. Но целенаправленных массированных ударов ракетами и дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре зафиксировано не было. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде железнодорожной. Были, в частности, удары на Днепровщине и Запорожье — именно по объектам железной дороги", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня, во время совещания, было определено поручение по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя "Укрзализныци".

"Ожидаю выполнения поручений уже сегодня", — отметил украинский лидер.

Читайте на портале "Комментарии" — объявленное в конце января так называемое "энергетическое перемирие" фактически прекратилось 1 февраля. Россия снова наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

2 февраля на брифинге первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об ударах России по энергетической инфраструктуре, что означает окончание "энергетического перемирия".

