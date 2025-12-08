Кто заменит Ермака в ОП: Зеленский впервые назвал пятерых претендентов

Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В частности, во время общения с журналистами он назвал претендентами на должность пятерых человек.

Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.

По словам президента, в отношении Шмыгаля и Федорова, сначала Верховная Рада должна уволить их с нынешних должностей и назначить новых министров. Зеленский сказал, что не знает, кто мог бы сейчас заменить Федорова в Минцифры.

"Там много молодых, умных людей. Может, Михаил и найдет альтернативу себе", – отметил президент.

Более сложная ситуация, по его словам, с Министерством обороны ведь "весь бюджет там, ответственность там, армия там".

"Сегодня это приоритет номер один. И не уверен, что Рада сможет найти кандидатуры вместе с Кабмином. Они до сих пор не могут найти, если честно, в Минюст и Минэнерго", – сказал Зеленский.

Среди кандидатов на должность руководителя ОП он также упомянул первого замминистра иностранных дел Сергея Кислицу. По словам президента, сейчас дипломат активно помогает ему в переговорном треке.

Рассматриваются также кандидатуры Павла Палисы и Кирилла Буданова.

"Палиса – очень хороший военный, он разбирается чисто в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах. Но пока, мне кажется, немного ему не хватит этого и он будет отвлекаться, опять-таки, на войну", – сказал Зеленский.

Что касается Буданова, то, по мнению президента, он "может быть руководителем Офиса, как и каждая из этих кандидатур".

"Надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, значит, надо понимать, кто будет вместо него в ГУР МО", — добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины". Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов.