Хто організував замах на Зеленського з дроном та літаком: несподівана версія

Політолог Майкл Накі вважає, що поява безпілотника поблизу маршруту літака президента України Володимира Зеленського під час вильоту з Молдови могла бути не випадковістю. Він припустив, що Росія могла намагатися здійснити замах на українського лідера, однак дрон не наблизився до літака на небезпечну відстань.

Хто організував замах на Зеленського

Накі на YouTube-каналі відреагував на інцидент з літаком Зеленського у Молдові. За його словами, поява дрона в районі, де перебував президент України була не випадковою.

"Я в такі збіги не вірю. Росія точно облажалася, тобто дійсно дрон пролетів за 160 км від літака Зеленського. Але те, що Росія облажалася, не говорить про те, що вона не намагалася вбити Зеленського", — заявив блогер.

Накі нагадав про свої попередні заяви щодо спроб Росії ліквідувати українське керівництво. Він стверджує, що такі спроби відбувалися від початку повномасштабної війни. За словами політолога, серед цілей російських спецслужб могли бути не лише Зеленський, а й тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник Офісу президента Кирило Буданов.

"Я все одно вважаю, що цей реальний був замах на Зеленського не перший і не останній, але провальний, я сподіваюся, як і всі майбутні замахи, які Росія зробить, також будуть провальними", — додав Накі.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак Зеленського та першої леді Олени Зеленської "ледве не поцілив дрон" під час вильоту з Молдови до Осло. Пізніше норвезькі посадовці уточнили, що безпілотник справді затримав виліт українського президента.



