Кто организовал покушение на Зеленского с дроном и самолетом: неожиданная версия

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Slava Kot
Политолог Майкл Наки считает, что появление беспилотника у маршрута самолета президента Украины Владимира Зеленского во время вылета из Молдовы могло быть не случайностью. Он предположил, что Россия могла пытаться покушаться на украинского лидера, однако дрон не приблизился к самолету на опасное расстояние.
Кто организовал покушение на Зеленского
Наки на YouTube-канале отреагировал на инцидент с самолетом Зеленского в Молдавии. По его словам, появление дрона в районе, где находился президент Украины, было не случайным.
Наки напомнил о своих предварительных заявлениях по поводу попыток России ликвидировать украинское руководство. Он утверждает, что подобные попытки происходили с начала полномасштабной войны. По словам политолога, среди целей российских спецслужб могли быть не только Зеленский, но тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Кирилл Буданов.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет Зеленского и первой леди Елены Зеленской "едва не попал дрон" во время вылета из Молдовы в Осло. Позже норвежские чиновники уточнили, что беспилотник действительно задержал вылет украинского президента.