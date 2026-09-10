Кто организовал покушение на Зеленского с дроном и самолетом: неожиданная версия

Политолог Майкл Наки считает, что появление беспилотника у маршрута самолета президента Украины Владимира Зеленского во время вылета из Молдовы могло быть не случайностью. Он предположил, что Россия могла пытаться покушаться на украинского лидера, однако дрон не приблизился к самолету на опасное расстояние.

Кто организовал покушение на Зеленского

Наки на YouTube-канале отреагировал на инцидент с самолетом Зеленского в Молдавии. По его словам, появление дрона в районе, где находился президент Украины, было не случайным.

"Я в такие совпадения не верю. Россия точно облажалась, то есть действительно дрон пролетел в 160 км от самолета Зеленского. Но то, что Россия облажалась, не говорит о том, что она не пыталась убить Зеленского", — заявил блогер.

Наки напомнил о своих предварительных заявлениях по поводу попыток России ликвидировать украинское руководство. Он утверждает, что подобные попытки происходили с начала полномасштабной войны. По словам политолога, среди целей российских спецслужб могли быть не только Зеленский, но тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"Я все равно считаю, что это реальное было покушение на Зеленского не первое и не последнее, но провальное, я надеюсь, как и все предстоящие покушения, которые Россия совершит, также будут провальными", — добавил Наки.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет Зеленского и первой леди Елены Зеленской "едва не попал дрон" во время вылета из Молдовы в Осло. Позже норвежские чиновники уточнили, что беспилотник действительно задержал вылет украинского президента.