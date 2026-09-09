З’явилися нові деталі про інцидент з дроном та літаком Зеленського

У Норвегії з’явилися нові подробиці інциденту з безпілотником, через який затримався виліт літака президента України Володимира Зеленського з Молдови. Норвезькі посадовці наголосили, що наразі невідомо, чи існувала безпосередня загроза для борту українського президента.

Літак Зеленського затримався в Молдові через російський дрон

Як повідомляє NRK, державний секретар при офісі прем’єр-міністра Норвегії заявив, що дронова загроза в повітряному просторі Молдови призвела до затримки вильоту Зеленського до Осло. Однак точно встановити, наскільки близько безпілотник перебував до літака, норвезька сторона не може.

"У повітряному просторі над Молдовою була загроза через безпілотник, що затримало виліт Зеленського до Осло. Це загрози, з якими він живе щодня. Невідомо, наскільки близько дрони були до його літака", — зазначив посадовець.

Про ситуацію також розповів міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, про інцидент норвезька сторона дізналася безпосередньо від Зеленського під час зустрічі ввечері 8 вересня.

"Він сказав нам про це минулого вечора, коли ми мали зустріч. Я не можу вдаватися у деталі, але він затримався, були певні загрози для літака. Але я недостатньо знаю про деталі, щоб сказати більше", — повідомив Столтенберг.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак Зеленського та першої леді Олени Зеленської "ледве не збив дрон" під час вильоту з Молдови до Осло. Приблизно в цей час Молдова частково обмежувала використання свого повітряного простору через російський безпілотник, який залетів на територію країни. Про ураження дрона безпосередньо біля аеропорту Кишинева не повідомлялося. Згодом безпілотник залишив повітряний простір Молдови у напрямку Румунії.



