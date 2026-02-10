Кто не дорабатывает: кому Зеленский пригрозил из-за отсутствия света в ряде регионов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не во всех областях проблемы со светом решаются вовремя, и пообещал выводы по этому поводу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского в Telegram.

Украинский лидер рассказал, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

"Не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто запоздала", — сказано в его заявлении.

Владимир Зеленский отметил, что Воздушные силы ВСУ сейчас должны действовать гораздо оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других областей, граничащих с РФ от дронов-камикадзе.

"В части общин Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому зданию был четкий ответ местных властей относительно реального обеспечения людей", — подчеркнул президент.

По его словам, каждая подстанция или генерационная мощность компании "Укрэнерго" требует разного времени для восстановления до довоенного состояния.

"Если каждая бригада будет работать на отдельной подстанции, понадобится, по моему мнению, не менее года", — подчеркнул нардеп.

