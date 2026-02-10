Кто не дорабатывает: кому Зеленский пригрозил из-за отсутствия света в ряде регионов

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не во всех областях проблемы со светом решаются вовремя, и пообещал выводы по этому поводу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер рассказал, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Владимир Зеленский отметил, что Воздушные силы ВСУ сейчас должны действовать гораздо оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других областей, граничащих с РФ от дронов-камикадзе.
Читайте на портале "Комментарии" — восстановление энергетических объектов после атак России может занять до года, при этом сроки ремонта различных объектов генерации и подстанций будут значительно отличаться. Каждый случай требует отдельного подхода, отметил народный депутат, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии "Телеграф".
По его словам, каждая подстанция или генерационная мощность компании "Укрэнерго" требует разного времени для восстановления до довоенного состояния.
