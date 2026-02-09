Що відбувається з енергетикою в Україні: Зеленський зробив тривожну заяву

У понеділок, 9 лютого, найскладніша ситуація з теплопостачанням в Україні залишається у Києві. Станом на ранок без опалення в столиці перебувають понад 1400 багатоквартирних будинків. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що кожен мешканець будинку, який залишився без тепла, має отримати всю необхідну підтримку.

"Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну допомогу", — зазначив президент.

За словами Зеленського, у Києві буде суттєво збільшено обсяг програми "пакунків тепла". Загалом планується роздати 40 тисяч таких наборів, значна частина яких призначена саме для мешканців столиці.

Президент також заслухав доповіді щодо енергетичної ситуації у Київській області, Харкові та області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпропетровщині, а також у Кропивницькому та області. Окрему увагу було приділено Херсонській області, де шість населених пунктів перебувають у вкрай складних енергетичних умовах через постійні атаки російських безпілотників.

Крім того, Зеленський обговорив із міністром енергетики Денисом Шмигалем ситуацію в атомній генерації. За його словами, об’єкти АЕС, а також пов’язана з ними інфраструктура та мережі залишаються постійними цілями для російської армії, що потребує значно жорсткішого та ефективнішого реагування з боку держави.

