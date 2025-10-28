Готовність України воювати 2-3 роки: Зеленський пояснив заяву Туска

Заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про готовність України продовжувати воювати з Росією ще 2-3 роки фактично стосується заморожених російських активів та фінансової підтримки європейських партнерів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час зустрічі з представниками медіа повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави пояснив, що така фраза стосується фінансової стабільності та використання заморожених російських активів.

За словами Зеленського, він сказав європейським партнерам, що українці не готові воювати десятиліттями, але Європа має показати, що протягом якогось часу вона зможе стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому у європейців така у голові програма – 2-3 роки.

"Давайте акцептуємо, що 2-3 роки ми стабільно допомагатимемо з фінансами України. Війна може закінчитися раніше, але потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що має заробітну плату", — пояснив президент.

Зазначимо, під час цього ж спілкування Володимир Зеленський заявив, що нові санкції, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти російських енергетичних гігантів, покажуть свій результат уже за місяць.

Глава держави зазначив, що рішення президента США ввести обмеження проти "Роснафти", "Лукойлу" та їхніх дочірніх підприємств є потужним і дієвим кроком.

"Ми вдячні за ці санкції президенту США. Те, що зробив Трамп, — це справді удар по росіянах", — наголосив глава української держави.

Читайте також на порталі "Коментарі"




