Готовность Украины воевать 2-3 года: Зеленский объяснил заявление Туска
commentss НОВОСТИ Все новости

Готовность Украины воевать 2-3 года: Зеленский объяснил заявление Туска

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина точно не намерена воевать десятилетиями, но нуждается в серьезной поддержке Европы

28 октября 2025, 11:40
Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о готовности Украины продолжать воевать с Россией еще 2-3 года фактически касается замороженных российских активов и финансовой поддержки европейских партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с представителями медиа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Готовность Украины воевать 2-3 года: Зеленский объяснил заявление Туска

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства пояснил, что такая фраза касается финансовой стабильности и использования замороженных российских активов.

По словам Зеленского, он сказал европейским партнерам, что украинцы не готовы воевать десятилетиями, но Европа должна показать, что в течение какого-то времени она сможет стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у европейцев такая в голове программа – 2-3 года. 

"Давайте акцептуем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата", — пояснил президент.

Отметим, в ходе этого же общения Владимир Зеленский заявил, что новые санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российских энергетических гигантов, покажут свой результат уже через месяц.

Глава государства отметил, решение президента США ввести ограничения против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий является мощным и действенным шагом. 

"Мы благодарны за эти санкции президенту США. То, что сделал Трамп, — это действительно удар по россиянам", — подчеркнул глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент объявил, когда начинается отопительный сезон в Украине.




