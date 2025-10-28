Через месяц все станет ясно: Зеленский сделал интригующее заявление о санкциях против РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новые санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российских энергетических гигантов, покажут свой результат уже через месяц. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время встречи с представителями медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, решение президента США ввести ограничения против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий является мощным и действенным шагом.
Украинский лидер добавил, что резкая реакция российских представителей, в частности посланника главы Кремля Кирилла Дмитриева, который заявил о якобы безрезультатности санкций, лишь свидетельствует об их действенности. Зеленский также отметил, что эти меры могут сократить доходы России минимум на 5 миллиардов долларов в месяц.
Отдельное внимание президент обратил на необходимость контроля за соблюдением санкций, чтобы избежать их обхода, в частности через теневой флот. Зеленский привел пример Франции, где начали останавливать нефтяные танкеры для проверки документов и санкционирования экипажей.
Президент подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить реальное выполнение санкционных решений и уменьшить финансовые возможности России для ведения войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент объявил, когда начинается отопительный сезон в Украине.