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Федоров не йде з команди Зеленського: на Банковій заінтригували новою роллю екс-міністра

Після відставки колишній міністр залишається серед найближчого оточення президента, однак його майбутню посаду досі не визначено

17 липня 2026, 14:30
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Кравцев Сергей

Колишній міністр оборони Михайло Федоров продовжить працювати в команді президента Володимира Зеленського, хоча питання щодо його нової посади поки залишається відкритим. Про це повідомив радник глави держави Дмитро Литвин, коментуючи подальші кадрові плани Банкової.

Федоров не йде з команди Зеленського: на Банковій заінтригували новою роллю екс-міністра

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: із відкритих джерел

За словами Литвина, президент особисто провів із Федоровим кілька зустрічей після його відставки. Під час цих розмов сторони підтвердили спільне бажання продовжити співпрацю.

Водночас радник президента наголосив, що остаточного рішення щодо майбутньої ролі Федорова наразі ще немає. За його словами, такі кадрові питання не вирішуються миттєво, а остаточний формат роботи визначать сам Зеленський і Федоров.

Литвин також звернув увагу, що сам ексміністр під час своєї пресконференції дав зрозуміти: він не розглядає для себе варіант роботи на посаді радника президента. Водночас не уточнюється, які ще пропозиції могли бути озвучені під час переговорів. 

Радник Банкової відмовився коментувати можливі сценарії призначення, наголосивши лише, що між президентом і Федоровим склалися довірливі робочі відносини, сформовані за роки спільної роботи.

Таким чином інтрига навколо політичного майбутнього одного з ключових членів президентської команди зберігається. На Банковій лише підтверджують головне: Федоров не залишає найближче оточення глави держави, а рішення щодо його нового напряму роботи буде ухвалене після додаткових консультацій.

Раніше "Коментарі" писали – хто "з'їв" Федорова: які приховані причини найгучнішої відставки року.




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