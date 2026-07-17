Федоров не уходит из команды Зеленского: на Банковой заинтриговали новой ролью экс-министра

Бывший министр обороны Михаил Федоров продолжит работать в команде президента Владимира Зеленского, хотя вопрос о его новой должности пока остается открытым. Об этом сообщил советник главы государства Дмитрий Литвин, комментируя дальнейшие кадровые планы Банковой.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам Литвина, президент лично провел с Фёдоровым несколько встреч после его отставки. В ходе этих разговоров стороны подтвердили совместное желание продолжить сотрудничество.

В то же время советник президента подчеркнул, что окончательного решения о будущей роли Федорова пока еще нет. По его словам, подобные кадровые вопросы не решаются мгновенно, а окончательный формат работы определят сам Зеленский и Федоров.

Литвин также обратил внимание, что сам эксминистр во время своей пресс-конференции дал понять: он не рассматривает для себя вариант работы в должности советника президента. В то же время не уточняется, какие еще предложения могли быть озвучены в ходе переговоров.

Советник Банковой отказался комментировать возможные сценарии назначения, отметив лишь, что между президентом и Федоровым сложились доверительные рабочие отношения, сложившиеся за годы совместной работы.

Таким образом, интрига вокруг политического будущего одного из ключевых членов президентской команды сохраняется. На Банковой лишь подтверждают главное: Федоров не покидает ближайшее окружение главы государства, а решение о его новом направлении будет принято после дополнительных консультаций.

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