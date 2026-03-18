Готовы ли украинцы идти на выборы во время войны: социологи обновили данные

Подавляющее большинство, а именно 69% наших соотечественников, считают, что выборы должны состояться только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. В то же время доля допускающих голосование после прекращения огня уменьшилась с 23% до 13%. Как информирует портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в начале марта.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2025 выросла доля людей, выступающих за проведение выборов только после завершения войны – с 59% до 69%.

Уменьшилось количество тех, кто поддерживает проведение выборов после прекращения огня и получения гарантий безопасности – с 23% до 13%.

12% опрошенных поддерживают мнение, что выборы следует проводить еще до завершения боевых действий. За 2025 год этот показатель колебался на уровне 10-12%.

Следует заметить, исследование длилось с 1 по 8 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1003 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

согласно результатам социологического исследования Центра Разумкова, обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина", украинское общество демонстрирует жесткую позицию по участию определенных категорий граждан в предстоящих выборах. В частности, "61,6% респондентов ответили, что против участия как в общенациональных, так и в местных послевоенных выборах незаконно выехавших и не вернувшихся граждан". Поддерживают предоставление им права голоса только 24,6% опрошенных.

Интересно, что уровень толерантности к избранию таких лиц во власть несколько вырос: от 12% до 16% украинцев допускают возможность их баллотирования, тогда как в 2024 году этот показатель колебался в пределах 9-11%.



