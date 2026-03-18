Доверие к Зеленскому среди украинцев изменилось: свежие данные соцопроса

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому подскочило на 9% по сравнению с февралем. В начале марта главу государства поддерживают 62% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Из 62%, которые доверяют Зеленскому, 28% "полностью" доверяют президенту, а большинство (34%) — "скорее" доверяют. При этом ему не доверяют 32% респондентов.

Уровень доверия к президенту заметно снизился между концом января и серединой февраля — с 61% до 53%. Тогда же с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял.

Наибольшее снижение доверия произошло среди граждан, которые были готовы одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

В частности, среди тех, кто соглашался на такое требование, доверие между концом января и серединой февраля снизилось с 30% до 23%.

"Среди тех, кто неохотно, но соглашался — с 58% до 43%, а среди тех, кто имел неопределенное отношение — с 59% до 42%. Зато среди тех, кто категорически отвергал такое предложение, доверие было 68% в конце января и 64% в середине февраля, то есть почти без изменений", — отметили в КМИС.

подавляющее большинство, а именно 69% наших соотечественников, считают, что выборы должны состояться только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. В то же время доля допускающих голосование после прекращения огня уменьшилась с 23% до 13%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в начале марта.




