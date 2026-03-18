Доверие к Зеленскому среди украинцев изменилось: свежие данные соцопроса

Кравцев Сергей
Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому подскочило на 9% по сравнению с февралем. В начале марта главу государства поддерживают 62% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Из 62%, которые доверяют Зеленскому, 28% "полностью" доверяют президенту, а большинство (34%) — "скорее" доверяют. При этом ему не доверяют 32% респондентов.
Уровень доверия к президенту заметно снизился между концом января и серединой февраля — с 61% до 53%. Тогда же с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял.
Наибольшее снижение доверия произошло среди граждан, которые были готовы одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
В частности, среди тех, кто соглашался на такое требование, доверие между концом января и серединой февраля снизилось с 30% до 23%.
Читайте также на портале "Комментарии" — подавляющее большинство, а именно 69% наших соотечественников, считают, что выборы должны состояться только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. В то же время доля допускающих голосование после прекращения огня уменьшилась с 23% до 13%. Как информирует портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в начале марта.