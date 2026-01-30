До цього прикута вся увага: Зеленський назвав питання, яке можуть використати проти України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кризу навколо Гренландії можуть використати, щоб у майбутньому за схожим сценарієм забрати території в України. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час зустрічі з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За словами українського лідера, коли на підтримку Данії відправляється кілька десятків військових, це теж важливий сигнал.
У ході цього ж діалогу президент зазначив, що Києву ніхто не надавав офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Проте є припущення, що там обговорювали "чутливі питання".
Володимир Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що зараз у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається суттєвий прогрес. Про це глава Білого дому заявив під час спілкування із журналістами.