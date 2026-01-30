До цього прикута вся увага: Зеленський назвав питання, яке можуть використати проти України

Кризу навколо Гренландії можуть використати, щоб у майбутньому за схожим сценарієм забрати території в України. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під час зустрічі з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так", — зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, коли на підтримку Данії відправляється кілька десятків військових, це теж важливий сигнал.

"Я думаю про Україну в цей момент. Паралельно люди проговорюють гарантії безпеки і як завершити війну. Якщо десь там ті території просто визнають, то що буде у нас? Якщо визнають там, то вірогідність, що визнають і тут", — додав глава держави.

У ході цього ж діалогу президент зазначив, що Києву ніхто не надавав офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Проте є припущення, що там обговорювали "чутливі питання".

Володимир Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.

