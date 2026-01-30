Всі все дізнаються: Зеленський зробив нову заяву про таємні домовленості Трампа та Путіна

Києву ніхто не надавав офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Проте є припущення, що там обговорювали "чутливі питання". Як інформує портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.

"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше", — припустив президент.

За його словами, оскільки зустріч була одна, не складно зрозуміти, що на порядку денному було ключове питання Донбасу та тимчасово окупованих територій України, а також, як можна здогадуватися, питання заморожених активів Росії.

