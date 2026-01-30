Всі все дізнаються: Зеленський зробив нову заяву про таємні домовленості Трампа та Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Києву ніхто не надавав офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Проте є припущення, що там обговорювали "чутливі питання". Як інформує портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Володимир Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.
За його словами, оскільки зустріч була одна, не складно зрозуміти, що на порядку денному було ключове питання Донбасу та тимчасово окупованих територій України, а також, як можна здогадуватися, питання заморожених активів Росії.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що зараз у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається суттєвий прогрес. Як передає портал "Коментарі", про це глава Білого дому заявив під час спілкування із журналістами.
Також видання "Коментарі" повідомляло – чим завершилися переговори в ОАЕ: чи є шанс на завершення війни.