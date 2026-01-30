К этому приковано все внимание: Зеленский назвал вопрос, который могут использовать против Украины

Рубрики
Кризис вокруг Гренландии могут использовать, чтобы в будущем по схожему сценарию забрать территории у Украины. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время встречи с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам украинского лидера, когда в поддержку Дании отправляются несколько десятков военных, это тоже важный сигнал.
В ходе этого же диалога президент отметил, что Киеву никто не предоставлял официальную информацию о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в Анкоридже. Однако есть предположение, что там обсуждали "чувствительные вопросы".
Владимир Зеленский пояснил, что ни о каких договоренностях между РФ и США в Анкоридже ему не сообщали. Официальной информации по этому поводу также нет.
