К этому приковано все внимание: Зеленский назвал вопрос, который могут использовать против Украины

Кризис вокруг Гренландии могут использовать, чтобы в будущем по схожему сценарию забрать территории у Украины. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время встречи с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"История с Гренландией – это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так", – отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, когда в поддержку Дании отправляются несколько десятков военных, это тоже важный сигнал.

"Я думаю об Украине в этот момент. Параллельно люди проговаривают гарантии безопасности и как завершить войну. Если где-то там территории просто признают, то что будет у нас? Если признают там, то вероятность, что признают и здесь", — добавил глава государства.

В ходе этого же диалога президент отметил, что Киеву никто не предоставлял официальную информацию о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в Анкоридже. Однако есть предположение, что там обсуждали "чувствительные вопросы".

Владимир Зеленский пояснил, что ни о каких договоренностях между РФ и США в Анкоридже ему не сообщали. Официальной информации по этому поводу также нет.

