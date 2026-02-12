Дискваліфікація українського спортсмена на Олімпіаді: Зеленський не стримав емоцій

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету відсторонити українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі у зимових Олімпійських іграх 2026 року. Відповідну заяву глава держави оприлюднив у Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору", — наголосив Зеленський.

За його словами, дискваліфікація українського спортсмена суперечить принципам олімпізму, що ґрунтуються на справедливості та підтримці миру.

Президент подякував Гераскевичу за чітку позицію, зазначивши, що шолом із портретами загиблих українських спортсменів є жестом шани та пам’яті.

"Це нагадування світові про ціну боротьби за незалежність", — підкреслив він, додавши, що у цьому немає порушення жодних правил.

Володимир Зеленський також звинуватив Росію у систематичному порушенні олімпійських принципів. Він нагадав, що Москва розпочинала військові дії під час Олімпіад у 2008, 2014 та 2022 роках, а нині, попри заклики до перемир’я на час Ігор-2026, продовжує ракетні й дронові атаки по Україні.

За словами президента, від початку повномасштабної війни Росія вбила 660 українських спортсменів і тренерів, сотні інших більше не зможуть виступати на міжнародних змаганнях. Водночас 13 російських атлетів беруть участь в Олімпіаді під "нейтральним" статусом, хоча публічно підтримують агресію.

"Саме вони заслуговують на дискваліфікацію", — підсумував Володимир Зеленський.

