logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Дискваліфікація Гераскевича: у Раді жорстко відреагували на рішення МОК
commentss НОВИНИ Всі новини

Дискваліфікація Гераскевича: у Раді жорстко відреагували на рішення МОК

Нардеп Вікторія Сюмар про реакцію світу на війну Росії та її уроки для Олімпійського руху

12 лютого 2026, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народна депутатка Вікторія Сюмар вважає, що рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського спортсмена Гераскевича виходить за межі етичної оцінки та має безпекові наслідки. Політик наголошує, що світ фактично відмовляється бачити загиблих українських дітей та масштаб агресії Росії, сприймаючи війну в Україні як щось другорядне.

Дискваліфікація Гераскевича: у Раді жорстко відреагували на рішення МОК

Дискваліфікація Гераскевича. Фото: з відкритих джерел

"Це вже не гуманітарна катастрофа, це геноцид, знищення майбутнього. Світ робить вигляд, що війни немає, хоча колись Олімпійські ігри зупиняли війни", — зазначила Сюмар.

Парламентар підкреслила, що політика "ховати голову в пісок" ніколи не приборкувала агресора, а навпаки розпалювала його апетити. 

"Путін бачить страх світових лідерів і рухається далі. Його війна була оголошена проти НАТО, і прогнози аналітиків про можливу агресію проти союзників цілком реалістичні", — застерегла нардепка.

На думку Вікторії Сюмар, рішення МОК мало б враховувати не лише етичні аспекти, а й безпекові наслідки. Світова спільнота, ухвалюючи такі кроки, демонструє небажання помічати справжню загрозу, яку створює агресивна ядерна держава. За словами депутатки, ігнорування війни послаблює моральну та безпекову стійкість, що може мати серйозні наслідки для безпеки Європи та світу загалом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 після відмови зняти "шолом пам’яті". Рішення ухвалили безпосередньо перед стартом першого заїзду, повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

За даними МОК, Владислава Гераскевича відсторонили через порушення правил щодо "самовираження" атлетів. Журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) визнало, що шолом, який Гераскевич планував використовувати, не відповідає чинним нормам. Раніше МОК заборонив виступати в екіпіруванні з зображеннями українських спортсменів, загиблих унаслідок війни, назвавши це політичним меседжем.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини