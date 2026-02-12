Дискваліфікація Гераскевича: у Раді жорстко відреагували на рішення МОК

Народна депутатка Вікторія Сюмар вважає, що рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського спортсмена Гераскевича виходить за межі етичної оцінки та має безпекові наслідки. Політик наголошує, що світ фактично відмовляється бачити загиблих українських дітей та масштаб агресії Росії, сприймаючи війну в Україні як щось другорядне.

Дискваліфікація Гераскевича. Фото: з відкритих джерел

"Це вже не гуманітарна катастрофа, це геноцид, знищення майбутнього. Світ робить вигляд, що війни немає, хоча колись Олімпійські ігри зупиняли війни", — зазначила Сюмар.

Парламентар підкреслила, що політика "ховати голову в пісок" ніколи не приборкувала агресора, а навпаки розпалювала його апетити.

"Путін бачить страх світових лідерів і рухається далі. Його війна була оголошена проти НАТО, і прогнози аналітиків про можливу агресію проти союзників цілком реалістичні", — застерегла нардепка.

На думку Вікторії Сюмар, рішення МОК мало б враховувати не лише етичні аспекти, а й безпекові наслідки. Світова спільнота, ухвалюючи такі кроки, демонструє небажання помічати справжню загрозу, яку створює агресивна ядерна держава. За словами депутатки, ігнорування війни послаблює моральну та безпекову стійкість, що може мати серйозні наслідки для безпеки Європи та світу загалом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 після відмови зняти "шолом пам’яті". Рішення ухвалили безпосередньо перед стартом першого заїзду, повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

За даними МОК, Владислава Гераскевича відсторонили через порушення правил щодо "самовираження" атлетів. Журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) визнало, що шолом, який Гераскевич планував використовувати, не відповідає чинним нормам. Раніше МОК заборонив виступати в екіпіруванні з зображеннями українських спортсменів, загиблих унаслідок війни, назвавши це політичним меседжем.



