Дисквалификация украинского спортсмена на Олимпиаде: Зеленский не сдержал эмоций

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета отстранить украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее заявление глава государства обнародовал в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, дисквалификация украинского спортсмена противоречит принципам олимпизма, основанным на справедливости и поддержке мира.

Президент поблагодарил Гераскевича за четкую позицию, отметив, что шлем с портретами погибших украинских спортсменов является жестом уважения и памяти.

"Это напоминание миру о цене борьбы за независимость", — подчеркнул он, добавив, что в этом нет никаких нарушений.

Владимир Зеленский также обвинил Россию в систематическом нарушении олимпийских принципов. Он напомнил, что Москва предпринимала военные действия во время Олимпиад в 2008, 2014 и 2022 годах, а ныне, несмотря на призывы к перемирию на время Игр-2026, продолжает ракетные и дроновые атаки по Украине.

По словам президента, с начала полномасштабной войны Россия убила 660 украинских спортсменов и тренеров, сотни других не смогут выступать на международных соревнованиях. В то же время, 13 российских атлетов принимают участие в Олимпиаде под "нейтральным" статусом, хотя публично поддерживают агрессию.

"Именно они заслуживают дисквалификации", — подытожил Владимир Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — народная депутат Виктория Сюмар считает, что решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского спортсмена Гераскевича выходит за пределы этической оценки и имеет последствия безопасности. Политик отмечает, что мир фактически отказывается видеть погибших украинских детей и масштаб агрессии России, воспринимая войну в Украине как нечто второстепенное.



