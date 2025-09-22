Дипломат назвав козир Зеленського на зустрічі з Трампом

Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом буде непростою та вимагатиме ретельної підготовки. Однак, на думку українського дипломата Володимира Омеляна, Зеленський має козир у руках перед Трампом.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Еспресо" поділився своїми думками щодо зустрічі Трампа та Зеленського. За його словами, Трамп відомий своєю непередбачуваністю та здатністю змінювати позицію буквально за добу. Водночас у нього є низка принципових питань, зокрема у сфері енергетики.

"В нього є реперні точки, від яких він не відходить. Це, зокрема, питання енергоносіїв, насамперед нафти. Його заява, адресована Європі, можна трактувати і як те, що він не хоче брати на себе лідерство і відповідальність, спихує на Європу і країни НАТО повне ембарго російських нафти і газу", – зазначив дипломат.

Ексміністр припустив, що Київ може використати тему транзиту російської нафти як важливий аргумент у діалозі з Вашингтоном.

"Одним із тих козирів, які б міг принести Зеленський на цю зустріч, сказати: "Пане президенте, сьогодні я перекрив нафтопровід "Дружба". Більше жодної краплі російської нафти територією України йти не буде. Це те, що ви хотіли, я це зробив". Це могло б мати би певний ефект", — наголосив Омелян.

За словами дипломата фінансова допомога чи постачання зброї навряд чи знайдуть підтримку у Трампа, який сприймає такі заяви у стилі "дайте гроші".

