logo_ukra

BTC/USD

112720

ETH/USD

4197.77

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Дипломат назвав козир Зеленського на зустрічі з Трампом
commentss НОВИНИ Всі новини

Дипломат назвав козир Зеленського на зустрічі з Трампом

Омелян вважає, що перекриття нафтопроводу "Дружба" могло б стати козирем Зеленського на зустрічі з Трампом.

22 вересня 2025, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом буде непростою та вимагатиме ретельної підготовки. Однак, на думку українського дипломата Володимира Омеляна, Зеленський має козир у руках перед Трампом.

Дипломат назвав козир Зеленського на зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Еспресо" поділився своїми думками щодо зустрічі Трампа та Зеленського. За його словами, Трамп відомий своєю непередбачуваністю та здатністю змінювати позицію буквально за добу. Водночас у нього є низка принципових питань, зокрема у сфері енергетики.

"В нього є реперні точки, від яких він не відходить. Це, зокрема, питання енергоносіїв, насамперед нафти. Його заява, адресована Європі, можна трактувати і як те, що він не хоче брати на себе лідерство і відповідальність, спихує на Європу і країни НАТО повне ембарго російських нафти і газу", – зазначив дипломат.

Ексміністр припустив, що Київ може використати тему транзиту російської нафти як важливий аргумент у діалозі з Вашингтоном.

"Одним із тих козирів, які б міг принести Зеленський на цю зустріч, сказати: "Пане президенте, сьогодні я перекрив нафтопровід "Дружба". Більше жодної краплі російської нафти територією України йти не буде. Це те, що ви хотіли, я це зробив". Це могло б мати би певний ефект", — наголосив Омелян.

За словами дипломата  фінансова допомога чи постачання зброї навряд чи знайдуть підтримку у Трампа, який сприймає такі заяви у стилі "дайте гроші". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський підтвердив участь у Генасамблеї ООН та зустріч з Трампом у Нью-Йорку.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на план Трампа закінчити війну через ціну на нафту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новини

Всі новини