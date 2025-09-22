Дипломат назвав козир Зеленського на зустрічі з Трампом

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом буде непростою та вимагатиме ретельної підготовки. Однак, на думку українського дипломата Володимира Омеляна, Зеленський має козир у руках перед Трампом.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп
Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Еспресо" поділився своїми думками щодо зустрічі Трампа та Зеленського. За його словами, Трамп відомий своєю непередбачуваністю та здатністю змінювати позицію буквально за добу. Водночас у нього є низка принципових питань, зокрема у сфері енергетики.
Ексміністр припустив, що Київ може використати тему транзиту російської нафти як важливий аргумент у діалозі з Вашингтоном.
За словами дипломата фінансова допомога чи постачання зброї навряд чи знайдуть підтримку у Трампа, який сприймає такі заяви у стилі "дайте гроші".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський підтвердив участь у Генасамблеї ООН та зустріч з Трампом у Нью-Йорку.
Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на план Трампа закінчити війну через ціну на нафту.