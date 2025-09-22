logo

Дипломат назвал козырь Зеленского на встрече с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломат назвал козырь Зеленского на встрече с Трампом

Омелян считает, что перекрытие нефтепровода "Дружба" могло бы стать козырем Зеленского на встрече с Трампом.

22 сентября 2025, 09:10
Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом будет непростой и потребует тщательной подготовки. Однако, по мнению украинского дипломата Владимира Омеляна, у Зеленского есть козырь в руках перед Трампом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о встрече Трампа и Зеленского. По его словам, Трамп известен своей непредсказуемостью и способностью менять позицию буквально за сутки. В то же время, у него есть ряд принципиальных вопросов, в частности в сфере энергетики.

"У него есть реперные точки, от которых он не отходит. Это, в частности, вопрос энергоносителей, прежде всего нефти. Его заявление, адресованное Европе, можно трактовать и как то, что он не хочет брать на себя лидерство и ответственность, спихивает на Европу и страны НАТО полное эмбарго российских нефти и газа", — отметил дипломат.

Экс-министр предположил, что Киев может использовать тему транзита российской нефти как важный довод в диалоге с Вашингтоном.

"Одним из тех козырей, которые мог бы принести Зеленский на эту встречу, сказать: "Господин президент, сегодня я перекрыл нефтепровод "Дружба". Больше ни капли российской нефти по территории Украины идти не будет. Это то, что вы хотели, я это сделал". Это могло бы иметь определенный эффект", — подчеркнул Омелян.

По словам дипломата, финансовая помощь или поставка оружия вряд ли найдут поддержку у Трампа, который воспринимает такие заявления в стиле "дайте деньги".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подтвердил участие в Генассамблее ООН и встречу с Трампом в Нью-Йорке.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на план Трампа закончить войну из-за цены на нефть.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
