Дипломат назвал козырь Зеленского на встрече с Трампом

Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом будет непростой и потребует тщательной подготовки. Однако, по мнению украинского дипломата Владимира Омеляна, у Зеленского есть козырь в руках перед Трампом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о встрече Трампа и Зеленского. По его словам, Трамп известен своей непредсказуемостью и способностью менять позицию буквально за сутки. В то же время, у него есть ряд принципиальных вопросов, в частности в сфере энергетики.

"У него есть реперные точки, от которых он не отходит. Это, в частности, вопрос энергоносителей, прежде всего нефти. Его заявление, адресованное Европе, можно трактовать и как то, что он не хочет брать на себя лидерство и ответственность, спихивает на Европу и страны НАТО полное эмбарго российских нефти и газа", — отметил дипломат.

Экс-министр предположил, что Киев может использовать тему транзита российской нефти как важный довод в диалоге с Вашингтоном.

"Одним из тех козырей, которые мог бы принести Зеленский на эту встречу, сказать: "Господин президент, сегодня я перекрыл нефтепровод "Дружба". Больше ни капли российской нефти по территории Украины идти не будет. Это то, что вы хотели, я это сделал". Это могло бы иметь определенный эффект", — подчеркнул Омелян.

По словам дипломата, финансовая помощь или поставка оружия вряд ли найдут поддержку у Трампа, который воспринимает такие заявления в стиле "дайте деньги".

