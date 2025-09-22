Дипломат назвал козырь Зеленского на встрече с Трампом

Рубрики
Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом будет непростой и потребует тщательной подготовки. Однако, по мнению украинского дипломата Владимира Омеляна, у Зеленского есть козырь в руках перед Трампом.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о встрече Трампа и Зеленского. По его словам, Трамп известен своей непредсказуемостью и способностью менять позицию буквально за сутки. В то же время, у него есть ряд принципиальных вопросов, в частности в сфере энергетики.
Экс-министр предположил, что Киев может использовать тему транзита российской нефти как важный довод в диалоге с Вашингтоном.
По словам дипломата, финансовая помощь или поставка оружия вряд ли найдут поддержку у Трампа, который воспринимает такие заявления в стиле "дайте деньги".
