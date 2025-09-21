Зеленський попередив про дуже напружений тиждень, який наблизить закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчий тиждень буде вкрай напруженим у сфері дипломатії, зокрема участю в Генеральній Асамблеї ООН та низкою зустрічей із лідерами світових держав.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що найближчі дні обіцяють стати дуже напруженим через велику кількість дипломатичних заходів. За його словами, можуть бути зроблені кроки, які наблизять закінчення війни.

"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни", — сказав президент.

Як розповів Зеленський, у Нью-Йорку стартує сесія Генеральної Асамблеї ООН, де Україна планує активно відстоювати свою позицію. Президент повідомив, що у його графіку майже два десятки зустрічей із лідерами з різних регіонів світу, зокрема зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Окремим напрямом стане участь у глобальному саміті, присвяченому поверненню українських дітей, депортованих до Росії. За словами Зеленського, ця тема має стати однією з центральних у міжнародному порядку денному.

"Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме" — сказав президент.

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася 9 вересня 2025 року, а тиждень загальних дебатів у Нью-Йорку заплановано на 23-30 вересня 2025 року.

