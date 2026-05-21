Чим особлива святкова вишиванка Олени Зеленської та яка її вартість (ФОТО)
Чим особлива святкова вишиванка Олени Зеленської та яка її вартість (ФОТО)

Олена Зеленська з’явилася у вишиванці "Дерево роду" від українського бренду Varenyky Fashion

21 травня 2026, 11:25
Slava Kot

Володимир Зеленський та Олена Зеленська привітали українців з Днем вишиванки та опублікували спільне фото у традиційному національному одязі. Особливу увагу привернула вишиванка першої леді, яка мала не лише стильний вигляд, а й прихований символізм орнаменту.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська у вишиванках

Для святкового образу Олена Зеленська обрала білосніжну лляну сорочку "Дерево роду" від українського бренду Varenyky Fashion. Вартість вишиванки становить 18 500 гривень.

Головний елемент дизайну вишиванки першої леді — це синій орнамент, виконаний у традиційній ланцюжковій техніці. Як пище Varenyky Fashion, у народній культурі такий візерунок символізує безперервність роду, зв’язок поколінь, сімейний добробут та захист дому. За давніми українськими віруваннями, саме цей орнамент також допомагав молодим жінкам "знайти свою долю".

Вишиванка Олени Зеленської

Образ першої леді був стриманим і водночас символічним. Вона поєднала вишиванку з темним низом та мінімалістичною зачіскою. Її волосся було зібране у вільний пучок із легкою пасмом біля обличчя.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська у вишиванках

У своєму зверненні Зеленські наголосили, що сьогодні українська вишиванка стала не лише елементом культури, а й символом стійкості країни під час війни.

"Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!", –  йдеться у повідомлені президента.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19150
