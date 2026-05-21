Чем особая праздничная вышиванка Елены Зеленской и какова ее стоимость (ФОТО)

Владимир Зеленский и Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки и опубликовали общее фото в традиционной национальной одежде. Особое внимание привлекла вышиванка первой леди, которая имела не только стильный вид, но и скрытый символизм орнамента.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в вышитых сорочках

Для праздничного образа Елена Зеленская выбрала белоснежную льняную рубашку "Дерево рода" от украинского бренда Varenyky Fashion. Стоимость вышиванки составляет 18 500 гривен.

Главный элемент дизайна вышиванки первой леди – это синий орнамент, выполненный в традиционной цепной технике. Как пище Varenyky Fashion, в народной культуре такой узор символизирует непрерывность рода, связь поколений, семейное благополучие и защиту дома. По старинным украинским верованиям, именно этот орнамент также помогал молодым женщинам "найти свою судьбу".

Вышиванка Елены Зеленской

Образ первой леди был сдержан и одновременно символичен. Она соединила вышиванку с темным низом и минималистичной прической. Ее волосы были собраны в свободный пучок с легкой прядью у лица.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в вышитых сорочках

В своем обращении Зеленские подчеркнули, что сегодня украинская вышиванка стала не только элементом культуры, но и символом устойчивости страны во время войны.

"Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, обороняя то, что родное. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке очаровала украинцев на Пасху.

Также "Комментарии" писали, сколько стоит украшение на шее первой леди Украины, которую она надела для встречи с Дудой.