logo

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Чем особая праздничная вышиванка Елены Зеленской и какова ее стоимость (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем особая праздничная вышиванка Елены Зеленской и какова ее стоимость (ФОТО)

Елена Зеленская появилась в вышиванке "Дерево рода" от украинского бренда Varenyky Fashion

21 мая 2026, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Владимир Зеленский и Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки и опубликовали общее фото в традиционной национальной одежде. Особое внимание привлекла вышиванка первой леди, которая имела не только стильный вид, но и скрытый символизм орнамента.

Чем особая праздничная вышиванка Елены Зеленской и какова ее стоимость (ФОТО)

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в вышитых сорочках

Для праздничного образа Елена Зеленская выбрала белоснежную льняную рубашку "Дерево рода" от украинского бренда Varenyky Fashion. Стоимость вышиванки составляет 18 500 гривен.

Главный элемент дизайна вышиванки первой леди – это синий орнамент, выполненный в традиционной цепной технике. Как пище Varenyky Fashion, в народной культуре такой узор символизирует непрерывность рода, связь поколений, семейное благополучие и защиту дома. По старинным украинским верованиям, именно этот орнамент также помогал молодым женщинам "найти свою судьбу".

Чем особая праздничная вышиванка Елены Зеленской и какова ее стоимость (ФОТО) - фото 2

Вышиванка Елены Зеленской

Образ первой леди был сдержан и одновременно символичен. Она соединила вышиванку с темным низом и минималистичной прической. Ее волосы были собраны в свободный пучок с легкой прядью у лица.

Чем особая праздничная вышиванка Елены Зеленской и какова ее стоимость (ФОТО) - фото 2

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в вышитых сорочках

В своем обращении Зеленские подчеркнули, что сегодня украинская вышиванка стала не только элементом культуры, но и символом устойчивости страны во время войны.

"Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, обороняя то, что родное. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэтрин Зета-Джонс в вышиванке очаровала украинцев на Пасху.

Также "Комментарии" писали, сколько стоит украшение на шее первой леди Украины, которую она надела для встречи с Дудой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19150
Теги:

Новости

Все новости