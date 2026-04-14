Чи залишиться військовий збір і після війни: Зеленський прийняв остаточне рішення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Володимир Зеленський.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України, зокрема до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення", які регулюють справляння військового збору.

Згідно з карткою законопроєкту, 14 квітня документ був повернутий до парламенту з підписом глави держави.

За документом, у Бюджетному кодексі буде прописано окремий спецфонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору. Цей проєкт закону є однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду (так званим "маяком").

Військовий збір залишать ще на три роки, щоб держава мала гроші не лише на армію, а й на повоєнну відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Наразі військовий збір встановлений на рівні: 5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором); 10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп; 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів).

