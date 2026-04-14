logo_ukra

BTC/USD

74543

ETH/USD

2377.22

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Чи залишиться військовий збір і після війни: Зеленський прийняв остаточне рішення
НОВИНИ

Чи залишиться військовий збір і після війни: Зеленський прийняв остаточне рішення

Президент підписав закон є однією з ключових вимог МВФ

14 квітня 2026, 11:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України, зокрема до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення", які регулюють справляння військового збору.

Згідно з карткою законопроєкту, 14 квітня документ був повернутий до парламенту з підписом глави держави.

За документом, у Бюджетному кодексі буде прописано окремий спецфонд, куди спрямовуватимуться кошти від військового збору. Цей проєкт закону є однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду (так званим "маяком").

Військовий збір залишать ще на три роки, щоб держава мала гроші не лише на армію, а й на повоєнну відбудову та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Наразі військовий збір встановлений на рівні: 5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором); 10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп; 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів).

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив про якісний перелом в обороноздатності України. За його словами, вперше в історії держава має достатній рівень озброєння, щоб ефективно відбивати російські удари і діяти на випередження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових державними нагородами за мужність і героїзм на фронті. Йдеться про масштабне нагородження, яке охопило понад тисячу захисників, частину з яких відзначено посмертно.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини