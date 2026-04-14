Зброя, яка змінює правила: Зеленський заявив про перелом у силі України

Президент Володимир Зеленський заявив про якісний перелом в обороноздатності України. За його словами, вперше в історії держава має достатній рівень озброєння, щоб ефективно відбивати російські удари і діяти на випередження.

Володимир Зеленський.

У зверненні до Дня працівника оборонно-промислового комплексу глава держави наголосив: Україна сьогодні перебуває у сильнішій позиції, ніж у 2014 році та у попередні історичні періоди протистояння з Росією. Він назвав це результатом системної трансформації армії та ОПК на тлі повномасштабної війни.

Зеленський зазначив, що українська оборона не лише витримала удар, а й адаптувалася до нових умов. Ключову роль у цьому відіграли сучасні технології – насамперед безпілотники, котрі кардинально змінили підхід до ведення бойових дій.

Крім того, Україна активно розвиває наземні роботизовані комплекси, системи радіоелектронної боротьби та власну протиповітряну оборону, здатну протидіяти балістичним загрозам. Паралельно нарощується виробництво ракет, бронетехніки та артилерії, а також створюється спеціалізоване оборонне програмне забезпечення.

Президент також підкреслив, що українські розробки та бойовий досвід викликають зростаючий інтерес за кордоном. Йдеться про країни Європи, Близького Сходу, Азію та Африку, які уважно вивчають українські технології та рішення.

За словами Зеленського, досягнутий рівень дозволяє не лише захищати територію країни, а й переносити бойові дії на територію супротивника, формуючи нові умови війни.

