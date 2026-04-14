Останется ли военный сбор и после войны: Зеленский принял окончательное решение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного сбора на три года после завершения войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины, в частности, в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения", регулирующие взимание военного сбора.

Согласно карточке законопроекта, 14 апреля документ был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Согласно документу, в Бюджетном кодексе будет прописан отдельный спецфонд, куда будут направляться средства от военного сбора. Этот проект закона является одним из главных требований Международного валютного фонда (так называемым "маяком").

Военный сбор оставят еще на три года, чтобы государство имело деньги не только на армию, но и на послевоенное восстановление и восстановление разрушенной инфраструктуры.

В настоящее время военный сбор установлен на уровне: 5% — для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором); 10% от минимальной зарплаты — для ФЛП доходов 1, 2 и 4 групп; лиц, кроме е-резидентов).

