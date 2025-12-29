Высмеял ли Зеленский Трампа во время пресс-конференции: эксперт по языку тела не сомневается

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что "Россия хочет видеть успешную Украину", вызвало улыбку на лице президента Владимира Зеленского. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, что означает реакция Зеленского на слова Трампа.

Реакция Зеленского на слова Трампа, что Путин хочет успеха Украины. Фото: Reuters

28 декабря во время совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп рассказал, что провел "прекрасный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, "Путин был очень щедрым в отношении успеха Украины" и "Россия хочет видеть успешную Украину".

Эти слова сначала удивили Владимира Зеленского, он на миг замер, а потом не смог сдержать смеха. Видео с реакцией президента на слова Трампа массово распространились в соцсети.

Как объясняет эксперт по телу Джуди Джеймс Зеленский выглядел не ироническим или насмешливым, а скорее искренне ошеломленным услышанным от Трампа.

Реакция Зеленского на слова Трампа

По ее словам, во время речи Трампа Зеленский сначала принимает позу твердости и определенного намека на единство, глядя перед собой и держась руками за края тумбы, намекая на определенное согласие с заявлениями американского лидера.

"Но когда произносится слово "Россия", его правый палец поднимается и опускается, а другие пальцы будто напрягаются, на его лице появляется гримаса. По заявлению Трампа о том, что Россия хочет "успеха Украины", он наклоняет голову или кивает, подняв одну бровь, намекая на цинизм", — объясняет эксперт по языку тела.

Джуди Джеймс считает, что невербальная реакция украинского президента свидетельствовала о неожиданности и внутреннем диссонансе между заявлениями Трампа и реальностью войны, которую Россия продолжает против Украины.

"Когда Трамп добавляет, что это "звучит немного странно", выражение лица Зеленского меняется с ошеломленного циничной улыбкой, его щеки поднимаются, а глаза сужаются, прежде чем он кивнет в знак согласия с этим последним дополнением", — добавляет Джеймс.

Эксперт считает, что Зеленский сохранил дипломатическую выдержку и внешнее спокойствие, несмотря на очевидное противоречие между заявлениями об "успехе Украины" и ежедневными ракетными ударами РФ. По ее мнению, такое поведение демонстрирует стремление украинского лидера не обострять ситуацию публично, хотя и не скрывая собственного удивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал две ключевые вещи, достигнутые во время встречи с Трампом.

Также "Комментарии" писали о новой встрече Зеленского и Трампа в 2026 году. Названы время и место.